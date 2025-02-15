Силовики вышли к морю

«Ъ-Новороссийск» запускает цикл материалов о громких преступлениях прошлых лет. В 1998 году завершилась милицейская спецоперация по зачистке Новороссийского морского торгового порта от контролирующих его преступных группировок — чеченских, армянских и грузинских. По размаху ее сравнивали с теми, которые МВД проводило на АвтоВАЗе, КамАЗе и в Кузбассе. В результате было возбуждено 38 уголовных дел о коррупции, хищениях, контрабанде и пр. По 12 из них проходили 34 высокопоставленных новороссийских чиновника. Ущерб от преступной деятельности составил десятки миллионов рублей.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Осенью 1998 года губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко подписал постановление «Об утрате экономической безопасности России в морских портах Азово-Черноморского побережья Кубани». Одновременно глава Кубани попросил Москву помочь в борьбе с коррумпированными чиновниками и бандитами, которые орудовали на Черноморском побережье. Столица откликнулась оперативно, поскольку в МВД уже была собрана информация о злоупотреблениях в портах.

В Новороссийский морской торговый порт, который был, по мнению правоохранительных органов, самый криминализированный, направили межведомственную группу.

В нее вошли сотрудники ФСБ, МВД, КРУ Минфина, налоговой службы и пр. Руководил операцией заместитель министра внутренних дел Владимир Рушайло.

Операция началась с силовой зачистки: спецназовцы нанесли удар по самой крупной преступной группировке — чеченской, которая контролировала незаконный нефтяной бизнес, совместно с другими группировками организовала контрабандные морские перевозки, а также занималась рэкетом. Бандиты действовали по традиционной в те времена схеме: предлагали бизнесменам «крышу», затем назначали на руководящие должности в фирмах своих людей и вытесняли из руководства компаний самих директоров, которых впоследствии облагали «налогами» на прибыль. Среди пострадавших оказался Валерий Судникович, президент компании «Югморстрой». Именно по этому делу был задержан Саид-Магомед Сатуев, представитель вице-президента Чечни Вахи Арсанова в Краснодарском крае.

Один из самых влиятельных и богатых людей города, директор АО «Черномортранснефть» Александр Жиров заявил правоохранителям, что чеченские «авторитеты» под угрозой смерти предлагали ему реализовывать через городской терминал неучтенную грозненскую нефть.

По предположениям оперативников, порт является источником нелегальных доходов и руководства города. В частности, 14 теплоходов осуществляли нелегальную перевозку «челноков» и коммерческих грузов в Турцию и обратно. По оперативным данным, ежемесячно эксплуатация судов приносила до $1 млн прибыли. Причем хозяева судов значительную ее часть отдавали местному «вору в законе». Ему платили и с нефтяных сделок.

В беседе с корреспондентом «Ъ» участвующий в операции начальник отдела ГУБОПа Михаил Сунцов сообщал, что в рамках 12 возбужденных уголовных дел подозреваемыми проходят 34 высокопоставленных чиновника Новороссийска, в том числе замначальника новороссийской таможни Александр Свиридов. Основанием для его ареста стало задержание трех грузовиков в Ростовской области, в которых вместо стирального порошка, указанного в таможенных документах, находились кожаные изделия, обувь и пр. По липовой декларации товар облагался гораздо меньшим налогом. К тому же выяснилось, что груз без таможенного контроля был перегружен с корабля на автомобили. Следователи установили, что таким же образом растаможивались и другие грузы.

Отдельное внимание межведомственной группы было сосредоточено на хищении государственных средств. Были установлены несколько фактов исчезновения денег, выделенных правительством России в соответствии с постановлением «О предоставлении инвестиционного налогового кредита организациям, расположенным в г. Новороссийске».

«Те уголовные дела, что мы возбудили, те чиновники, которых арестовали,— это даже не начало, это только подступы к началу борьбы с коррупцией и хищениями в Новороссийске. Мы говорим о нехватке денег на пенсии и зарплаты, а, по нашим оценкам, порт давал максимум 15-20% того, что реально должен давать стране», — такими словами подвел итог первому этапу спецоперации начальник ГУБОП Владислав Селиванов.

После того как были проведены первые аресты, милиционерам был нанесен ответный удар: на своей даче был убит начальник линейного отдела внутренних дел морского порта Евгений Федорякин.

Его окровавленное тело в автомобиле обнаружили соседи. Предварительная экспертиза установила, что полковника убили накануне вечером двумя ударами ножа в спину. Для расследования убийства была сформирована оперативно-следственная бригада, в состав которой вошли 40 человек.

Вскоре по подозрению в убийстве были задержаны двое жителей Керчи, строивших дачи в Широкой Балке. Они рассказали, что полковник задолжал им за сделанную работу, и они хотели вытрясти с него деньги, но Евгений Федорякин оказал сопротивление. В ходе борьбы злоумышленники убили милиционера.

«Федорякин был не из тех людей, которых так просто убивают рядовые грабители»,— говорили тогда в беседе с корреспондентом «Ъ» коллеги убитого.

Лия Пацан