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«Если жилье будет сдано вовремя, то ни одна из сторон не понесет убытков»

Адвокат Анастасия Усенко — о моратории на штрафы с застройщиков

С 1 января в России продлен мораторий на взыскание неустоек и штрафов с застройщиков. Мера будет действовать до 30 июня 2025 года. В частности, компенсация за несдачу объекта в срок будет рассчитываться без учета периода моратория. Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Филиала №78 г. Краснодара Анастасия Усенко считают эту инициативу временно узаконенной возможностью для застройщиков без последствий перенести сроки сдачи объектов.

Анастасия Усенко

Анастасия Усенко

Фото: предоставлено автором

«Постановление №326 об установлении особенностей применения неустойки и иных финансовых санкций правительство приняло еще 18 марта 2024 года. Ранее по договору долевого участия в строительстве (ДДУ), в случае задержки сдачи объекта, участник договора мог обратиться к застройщику с претензией о выплате неустойки. Размер неустойки рассчитывался, исходя из стоимости объекта, количества дней просрочки и ставки рефинансирования Центробанка. Общий размер неустойки не мог превышать стоимости объекта долевого строительства.

Теперь же, в связи с постановлением правительства и продлением моратория произошел ряд изменений. Например, срок с 22 марта 2024 года по 30 июня 2025 года не включается в период для начисления законной неустойки за нарушение застройщиком предусмотренного договором срока передачи дольщику объекта долевого строительства. Но то же самое правило применяется и к дольщикам, просрочившим платеж по ДДУ.

Принятый и продленный мораторий, вероятно, обусловлен тем, что застройщики возводят новостройки за собственные средства или за счет кредитов, а также используют субсидии от государства. В то время как деньги дольщиков хранятся на эскроу-счете, и застройщик не может воспользоваться этими средствами до сдачи объектов долевого строительства.

Эта мера призвана поддержать добросовестных застройщиков. В целом, если жилье будет сдано вовремя, то ни одна из сторон договора не понесет никаких убытков. В случае с недобросовестными компаниями это временно узаконенная возможность без последствий перенести срок передачи объектов строительства дольщикам.

Участникам долевого строительства это может принести дополнительные финансовые расходы в связи с необходимостью поиска и аренды жилья при невозможности взыскания убытков с застройщика. Но если мы обратимся к механизму взыскания неустойки с него в судебном порядке, то процесс взыскания длительный, а рассмотрения гражданского дела могли длиться более шести месяцев, что также влекло для дольщиков финансовые затраты».

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