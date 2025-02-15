Концерт «Руки вверх», спектакль «Как попасть в рай» и шоу комика Андрея Бебуришвили
Где пройдет ежегодный фестиваль иглу, когда откроется выставка о русских импрессионистах и чего ждать от экспозиции «Искусство любви».
15 февраля (суббота)
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
На пляже «Бумеранг» пройдет ежегодный фестиваль «Иглу-2025 "Город эскимосов"». В программе — соревнование по строительству «снежных хижин» и мастер-класс по управлению кайтом. Будет организована фотосессия с северными оленями и хаски. Начало в 12.00.
В киноконцертном комплексе имени Маяковского выступит стендап-комик Андрей Бебуришвили. Он представит новый концерт «Уже не тот». Андрей Бебуришвили был резидентом Comedy Club, выступал ведущим юмористических шоу «Прожарка» и «Открытый микрофон». Начало в 17.00.
16 февраля (воскресенье)
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
В кинотеатре «Победа» открылась выставка «Искусство любви». Проект посвящен всем проявлениям любви. На выставке представлены живопись и инсталляции новосибирских художников Александра Шурица, Владимира Фатеева, Юрия Третьякова и арт-группы Bertollo. Начало в 12.00.
17 февраля (понедельник)
В ДК Железнодорожников покажут комедию «Как попасть в рай», спектакль по пьесе Луиджи Лунари «Трое на качелях». На сцене выступят актеры Ярослав Бойко, Андрей Кайков, Сергей Астахов и Надежда Тегунова. История о трех незнакомых друг с другом мужчинах, которые попадают в странную комнату. Спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься. Начало в 19.00.
18 февраля (вторник)
Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ
В ДК Железнодорожников выступит музыкальная группа «Танцы Минус». За свою 20-летнию историю группа выпустила 11 альбомов. Их творчество часто использовалось в кино, в том числе в фильме «Брат-2» Алексея Балабанова. Начало в 19.00.
19 февраля (среда)
В «Первом театре» пройдет спектакль «Альба» по мотивам пьесы Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы». Это экспериментальный проект, составленный из пластических тренингов, в ходе которых артисты учились разговаривать со зрителем на языке пластики и жестов. Начало в 19.00.
20 февраля (четверг)
Фото: MacDougall’s
В Новосибирском художественном государственном музее открылась выставка, посвященная творчеству импрессионистов Леонарда Туржанского и Петра Петровичева. Выставка задумана в память о двух выдающихся русских пейзажистах первой половины XX века. Оба художника преподавали в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Начало в 12.00.
21 февраля (пятница)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На «Сибирь-Арене» состоится шоу группы «Руки вверх». Музыканты выступают на сцене более 25 лет. В программе концерта — лучшие композиции. Начало в 19.00.
Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ
На «Локомотив-Арене» пройдет концерт группы «Ночные снайперы». Музыканты представят известные песни — «Катастрофически», «31 весну», «Рубеж», «Столицу» и другие. «Это будет большая рок-н-ролльная история и настоящий праздник»,— говорит солистка группы Диана Арбенина.