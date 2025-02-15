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Коммерсантъ FM
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Замглавы Росалкогольтабакрегулирования освободили под подписку о невыезде

Следствие отпустило замглавы Федеральный службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакрегулирования) Елену Афанасенко под подписку о невыезде, пишет «РИА Новости» со ссылкой на близкий к следствию источник. 19 декабря 2024 года ее арестовали по обвинению в получении взятки.

«Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко»,— сказал собеседник агентства. Ранее суд отказал Афанасенко изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

19 декабря Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Елену Афанасенко по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, она и еще три фигуранта получили деньги за лицензирование оборота алкогольной продукции и общее покровительство. Афанасенко не признавала вину.

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