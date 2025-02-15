Бербок выступила против идеи Трампа вернуть Россию в G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7. По ее словам, «нормальное сотрудничество» с президентом Владимиром Путиным невозможно.

«Как партнеры по G7, мы неоднократно заявляли в течение последних трех лет (с начала конфликта на Украине,— "Ъ"), что нормальное сотрудничество с этой Россией, с Россией Путина, невозможно»,— сказала Анналена Бербок в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по DPA).

Как добавила глава МИД Германии, Берлин готов возобновить сотрудничество с Москвой, если «мы все вернемся на путь мира». Она также сказала, что приветствует любые реальные шаги к установлению мира на Украине. При этом, по ее словам, жесткое давление западных стран на Россию должно сохраниться.

13 февраля Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7. По его словам, исключение страны из клуба было ошибкой.

Россия вошла в состав неформального международного клуба G7 в 1997 году, после чего он стал называться G8. В 2006 году саммит клуба прошел в Санкт-Петербурге. После включения Крыма в состав РФ клуб вернулся к формату G7 без России. Сейчас в него входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония.

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