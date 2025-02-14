Главный тренер «Локомотива» прокомментировал игру в Череповце

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча с череповецкой «Северсталью». Напомним, ярославская команда выиграла со счетом 5:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Хороший первый период ввел всех в тонус. Парни выдержали этот темп. Где надо, Алексей Мельничук (вратарь — «Ъ-Ярославль) помог. Хорошо, что все три периода мы смогли держать эту скорость. Хоккей — командный вид спорта. Вопросы есть ко всем. Сегодня команда сыграла — и оборона, и нападающие, и вратарь. Выделять кого-то при поражениях или победах не в наших правилах»,— цитирует господина Никитина КХЛ.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», «Локомотив» после победы над минским «Динамо» стал первым участником Кубка Гагарина 2025. Игорь Никитин отметил, что это оказывает влияние на его подопечных.

«То, что мы первыми вышли в плей-офф, наверное, давит на игроков. Прятаться от этого точно не надо, с этим нужно справиться. Это такая же точка роста — как плохие игры и хорошие, так и лидерство»,— сказал наставник.

16 февраля «Локомотив» встретится в Уфе с ХК «Салават Юлаев». Напомним, что ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Алла Чижова