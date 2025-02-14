«Локомотив» закончил матч с череповецкой «Северсталью» со счетом 5:1

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» 14 февраля на выезде обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в первом периоде открыл нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. Во втором периоде в составе гостей отличились сразу трое игроков: Андрей Сергеев, Егор Сурин и Рушан Рафиков. Под конец второго периода забил нападающий «Северстали» Иван Подшивалов. В третьем отрезке пятую шайбу в ворота соперника забросил нападающий ярославцев Георгий Иванов с передачи Александра Радулова. Все шайбы забиты в равных составах.

16 февраля «Локомотив» встретится в Уфе с ХК «Салават Юлаев». Напомним, что ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Алла Чижова