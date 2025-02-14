Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР потребовал отчет о ситуации с водоснабжением в одном из ЖК Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил поручил доложить о результатах проверки по обращениям о ненадлежащем водоснабжении домов в селе Краевско-Армянском в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Информационный центр СК России

Фото: Информационный центр СК России

В приемную господина Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» поступили жалобы от жильцов ЖК «Измайловский парк» в селе Краевско-Армянском. По словам местных жителей, на протяжении двух лет в три многоквартирных дома подают техническую воду, которая не соответствует санитарным нормам. При этом водоснабжение происходит с частыми перебоями: с июля прошлого года в квартирах не было воды около месяца. Аналогичное отключение произошло в январе 2025 года.

Жильцы также указали на проблемы с управлением домами. ООО УК «Корона» захватило управление, фальсифицировав протоколы общих собраний собственников, и установило завышенные тарифы на коммунальные услуги. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов.

В связи с этой ситуацией следственные органы по Краснодарскому краю инициировали процессуальную проверку. Председатель СКР поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову представить отчет о результатах проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...