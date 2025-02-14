Глава СКР потребовал отчет о ситуации с водоснабжением в одном из ЖК Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил поручил доложить о результатах проверки по обращениям о ненадлежащем водоснабжении домов в селе Краевско-Армянском в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

В приемную господина Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» поступили жалобы от жильцов ЖК «Измайловский парк» в селе Краевско-Армянском. По словам местных жителей, на протяжении двух лет в три многоквартирных дома подают техническую воду, которая не соответствует санитарным нормам. При этом водоснабжение происходит с частыми перебоями: с июля прошлого года в квартирах не было воды около месяца. Аналогичное отключение произошло в январе 2025 года.

Жильцы также указали на проблемы с управлением домами. ООО УК «Корона» захватило управление, фальсифицировав протоколы общих собраний собственников, и установило завышенные тарифы на коммунальные услуги. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов.

В связи с этой ситуацией следственные органы по Краснодарскому краю инициировали процессуальную проверку. Председатель СКР поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову представить отчет о результатах проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Мария Удовик