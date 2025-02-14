Волонтерский штаб в Анапе продолжит работу после пожара

Волонтеры продолжат работу в штабе после пожара на Бугазской косе в станице Благовещенской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат госдумы РФ Игорь Кастюкевич, который назначен уполномоченным по волонтерской работе партии «Единая Россия» при ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел в пансионате, расположенном в станице Благовещенской. Сейчас площадь возгорания увеличилась до 1,4 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 26 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. По словам Игоря Кастюкевича, информация о задымлении поступила по рации от представителя волонтерского сообщества. Произошло возгорание в кафе «Соль», которое было закрыто.

«Сразу выдвинулись с командой сюда, оказали содействие в эвакуации. Совместно с волонтерами штаба "Шлагбаум" вытащили газовые баллоны, предметы возгорания, вызвали пожарные службы. Сделал звонок в пожарные части МЧС. Машины подъехали крайне оперативно, сейчас занимаются тушением»,— рассказал депутат.

Сейчас из штаба эвакуировали все имущество волонтеров, но работа не прекратится. Завтра волонтерский корпус «Единой России» совместно с волонтерами штаба «Шлагбаум», администрацией Анапского района и МЧС России планируют открыть новый штаб.

Алина Зорина