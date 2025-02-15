В ульяновском аэропорту вводились временные ограничения на прием самолетов

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в субботу (план «Ковер») с 8 утра были введены вводились в аэропорту Ульяновск (Баратаевка). Об этом в субботу сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, сообщает ведомство.

Кроме Ульяновска ограничения вводились в аэропортах еще шести городов России — Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова. В 8:30 ограничения в Ульяновске были сняты, вскоре они были сняты и в остальных аэропортах.

Как сообщило в субботу ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны РФ, к утру 15 февраля силы ПФО ВС России уничтожили 40 дронов Воруженных сил Украины над территориями Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей. В Калужской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на промпредприятии. Также было зафиксировано падение БПЛА на кровлю жилого дома в Волгограде.

Андрей Васильев