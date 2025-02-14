Контактный зоопарк «Страна Мурляндия» в Сосновом Бору могут закрыть из-за жалоб

Прокуратура проверит деятельность контактного зоопарка «Страна Мурляндия», который находится в сосновоборском торговом центре «Галактика», сообщает пресс-служба ведомства по Ленобласти 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

По данным ведомства, деятельностью зоопарка заинтересовались после многочисленных жалоб местных жителей. По данным ведомства, с 1 сентября 2020 года подобные учреждения в торговых центрах были запрещены. У собственника нет лицензии на осуществление указанного вида деятельности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский парламент предложил создать в России единый реестр домашних животных. Как это коснется владельцев собак и кошек читайте в материале «Усам, лапам и хвостам потребуются документы».

Андрей Маркелов