Контактный зоопарк «Страна Мурляндия» в Сосновом Бору могут закрыть из-за жалоб
Прокуратура проверит деятельность контактного зоопарка «Страна Мурляндия», который находится в сосновоборском торговом центре «Галактика», сообщает пресс-служба ведомства по Ленобласти 14 февраля.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти
По данным ведомства, деятельностью зоопарка заинтересовались после многочисленных жалоб местных жителей. По данным ведомства, с 1 сентября 2020 года подобные учреждения в торговых центрах были запрещены. У собственника нет лицензии на осуществление указанного вида деятельности.
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