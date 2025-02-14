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Жители Краснодара услышали громкий хлопок в небе

Вечером в пятницу, 14 февраля, жители Краснодара услышали громкий звук в небе над городом. Около 20:17 поступили сообщения о хлопке в некоторых районах.

Фото: Евгений Киселев

Фото: Евгений Киселев

Звук был слышен один раз. О взрывах, разрушениях, жертвах или других происшествиях не сообщалось. Власти пока не дали никаких комментариев по этому поводу. Горожане предполагают, что звук был вызван преодолением самолетом звукового барьера.

Обновлено в 20:35

В МЦУ Краснодара сообщили, что, согласно информации городской Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало. Предположительно, это был звук самолета, который преодолел звуковой барьер.

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