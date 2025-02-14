Жителя Кубани будут судить за убийство сожительницы

Прокуратура Выселковского района направила в суд уголовное дело об убийстве местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Согласно версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии, когда между ним и его сожительницей произошла ссора. Во время конфликта он ударил 67-летнюю женщину не менее четырех раз в грудь и живот. От полученных травм пострадавшая скончалась.

40-летний житель района признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Алина Зорина