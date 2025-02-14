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На улице Московской в Краснодаре частично ограничат движение транспорта

В ночь на 15 февраля на участке улицы Московской в Краснодаре частично ограничат движение транспорта из-за ремонта канализационного колодца на коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Движение частично ограничат с 22:00 14 февраля до 06:00 15 февраля. Будет перекрыта правая полоса четной стороны улицы Московской от дома №96 до пересечения с улицей Солнечной.

Ремонтные работы по восстановлению канализационного колодца на улице Московской проведут без отключения водоотведения.

Алина Зорина

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