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Хоккейный тренер Виктор Козлов удостоен ордена «Салавата Юлаева»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» награжден орденом «Салавата Юлаева» за вклад в развитие хоккея, об этом было объявлено в «Уфа-Арене» перед матчем против казанского «Ак Барса».

Виктор Козлов (справа в верхнем ряду) в бытность старшим тренером команды "Металлург МГ"

Виктор Козлов (справа в верхнем ряду) в бытность старшим тренером команды "Металлург МГ"

Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ

Виктор Козлов (справа в верхнем ряду) в бытность старшим тренером команды "Металлург МГ"

Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ

Решение о награде Виктора Козлова принял глава Башкирии Радий Хабиров.

Виктор Козлов родился 14 февраля 1975 года в Тольятти. Играл за местную «Ладу», московское «Динамо», ярославский «Локомотив», московский ЦСКА. В составе «Салавата Юлаева» стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. Часть карьеры провел за рубежом в составе американских команд.

Тренерскую карьеру начал в магнитогорском «Металлурге», в составе которого в 2016 году стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. С 1 мая 2022 года — главный тренер «Салавата Юлаева».

Идэль Гумеров

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