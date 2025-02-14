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Четырех жителей Адыгеи осудили за попытку сбыта 20 кг наркотиков

Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В феврале 2022 года в Адыгее действовало преступное сообщество для организации сбыта наркотиков. В нем были распределены функции руководителей, кураторов, операторов, перевозчиков, курьеров. Участники получали задания и несли ответственность за выполнение своих обязанностей. Четверо мужчин, состоявших в преступном сообществе, покушались на незаконный сбыт наркотиков на территории Московской области и Тахтамукайского района. Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 20 кг мефедрона.

Фигуранты признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере). Суд назначил подсудимым от 12 до 14 лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 1,1 млн руб., с ограничением свободы на 1 год каждому. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Алина Зорина

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