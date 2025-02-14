В Выборге приступили к реставрации Фридрихсгамских ворот Аннинских укреплений

В городе Выборге Ленинградской области начались работы по реставрации Фридрихсгамских ворот Аннинских укреплений. Финансирование проекта осуществляется частично за счет средств парка «Монрепо» и частично из областного бюджета, сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

По словам зампреда правительства Ленобласти — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, на объекте планируется восстановить штукатурный слой, отреставрировать колонны и карнизы, обновить шестиметровые участки стен с обеих сторон от ворот. При этом историческое мощение останется нетронутым, чтобы сохранить его оригинальный вид, уточнил областной чиновник.

Завершить работы по реставрации Фридрихсгамских ворот Аннинских укреплений намерены до конца этого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Выборге завершилась реставрация жилого дома с магазинами ювелира Вильгельма Партона. Здание приобрело исторический облик — на фасадах восстановили лепной декор и гранитную отделку.

Андрей Цедрик