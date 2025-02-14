Суд потребовал вернуть незаконно проданную землю в Ленобласти за 130 млн рублей

Суд в Ленобласти по иску прокуратуры вынес решение о возвращении в собственность государства земельного участка стоимостью свыше 130 млн рублей в Волховском районе.

Как сообщили 14 февраля в региональном надзорном ведомстве, по итогам проведенной проверки было установлено, что администрация Волховского муниципального района незаконно заключила договор купли-продажи земельного участка площадью 11,8 га. Землю предоставили в собственность ООО «Забота» без проведения торгов в связи с нахождением на нем трех объектов недвижимости. Участок выкупили за 1,7 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость превышает 130 млн рублей, указали в прокуратуре.

При этом выяснилось, что возведенные на данной территории строения фактически не обладают признаками капитальных, их суммарная площадь несоразмерна общей площади земельного участка и составляет лишь 0,1 %.

В связи с выявленными фактами областная прокуратура направила в суд иск о признании договора купли-продажи ничтожным и истребовании земельного участка в муниципальную собственность. Суд исковые требования надзорного ведомства удовлетворил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура выявила серьезные нарушения требований природоохранного законодательства по итогам проведенной проверки в Красносельском районе Петербурга, потребовав рекультивировать земельный участок на улице Маршала Говорова.

Андрей Цедрик