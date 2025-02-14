Глава Удмуртии встретился с генеральным директором «Т Плюс»

Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс провел встречу с Главой Удмуртии Александром Бречаловым в Москве. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, стороны обсудили реализацию социально значимых проектов в регионе и итоги работы филиала в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Бречалов поблагодарил энергетиков за успешное прохождение отопительного сезона и выполнение мероприятий по концессионному соглашению. «За десять лет «Т Плюс» выполнила большой комплекс мероприятий в столице Удмуртии: полное обновление Ижевской ТЭЦ-1, замену 300 км квартальных трубопроводов отопления и горячей воды, обновление и автоматизацию оборудования 84 тепловых пунктов, 16 котельных. В том числе газификацию трех угольных и одной электрической котельных. В конце прошлого года состоялся запуск нового 4-го энергоблока на Ижевской ТЭЦ-2. Это крупнейший проект в теплоэнергетике республики», — отметил глава Удмуртии.

Павел Сниккарс заверил, что компания выполнит все обязательства, включая завершение строительства 3-го водогрейного котла на Ижевской ТЭЦ-1. Новый котел увеличит тепловую мощность станции и улучшит теплоснабжение для 150 тыс. жителей. Господин Сниккарс также планирует посетить регион для проверки реализации приоритетных проектов.

Встреча проходила на фоне резкого увеличения дифференцированных тарифов на электроэнергию в регионе, что привело к кратному росту сумм в платежках для некоторых категорий потребителей. Однако эта тема в публичных сообщениях о встрече не упоминалась