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В Чувашии в 2025–2027 годах направят 68 млн руб. на борьбу с гепатитом С

В Чувашии в 2025 году стартует программа по борьбе с гепатитом С. На ее реализацию в 2025–2027 годах выделят 68 млн руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в послании Госсовету.

В Чувашии в 2025–2027 годах направят 68 млн рублей на борьбу с гепатитом С

В Чувашии в 2025–2027 годах направят 68 млн рублей на борьбу с гепатитом С

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Чувашии в 2025–2027 годах направят 68 млн рублей на борьбу с гепатитом С

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Программа по борьбе с гепатитом С включена в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В рамках программы пациенты с этим заболеванием, находящиеся на амбулаторном лечении, будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Планируется, что в рамках Программы обязательного медицинского страхования пациенты с хроническим гепатитом С получат полный курс антиретровирусной терапии в условиях дневного стационара.

Анар Зейналов

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