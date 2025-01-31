В Чувашии в 2025–2027 годах направят 68 млн руб. на борьбу с гепатитом С

В Чувашии в 2025 году стартует программа по борьбе с гепатитом С. На ее реализацию в 2025–2027 годах выделят 68 млн руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в послании Госсовету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии в 2025–2027 годах направят 68 млн рублей на борьбу с гепатитом С

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Чувашии в 2025–2027 годах направят 68 млн рублей на борьбу с гепатитом С

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Программа по борьбе с гепатитом С включена в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В рамках программы пациенты с этим заболеванием, находящиеся на амбулаторном лечении, будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Планируется, что в рамках Программы обязательного медицинского страхования пациенты с хроническим гепатитом С получат полный курс антиретровирусной терапии в условиях дневного стационара.

Анар Зейналов