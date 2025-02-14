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Коммерсантъ FM
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Часы по мотивам мультфильма «Ежик в тумане»

В феврале 2025 года исполняется ровно 50 лет, как на экраны вышел легендарный мультфильм Юрия Норштейна «Ежик в тумане». В честь этого события часовой дом «Слава» в сотрудничестве с ювелирно-часовым ретейлером AllTime выпустил часы по лицензии компании «Союзмультфильм». Главный герой со своим узелком стоит в самом центре циферблата, а вокруг него клубится туман. Стрелок не видно. Но вот ближе к краю циферблата показывается ползущая улитка — она отвечает за показания часов, летящий по кругу дубовый лист движется значительно быстрее — он отсчитывает минуты.

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Фото: Слава х AllTime

Фото: Слава х AllTime

Фото: Слава х AllTime

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Фото: Слава х AllTime

Фото: Слава х AllTime

Фото: Слава х AllTime

Корпус часов изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316L и обладает водозащитой до 50 метров, а внутри располагается мануфактурный механизм «Слава» 2409 с ручным заводом. Ремешок часов из натуральной кожи (доступен в трех размерах, что позволяет каждому выбрать подходящий вариант под свое запястье) оформлен в фирменном «туманном» стиле изображениями Ёжика и Лошадки на разных половинках. Барельеф Лошадки украшает пряжку из нержавеющей стали. Часы выпущены лимитированной серией в 1000 экземпляров, каждый которых упакован в специальный подарочный футляр с героями любимого мультика. Розничная цена составляет 110 тыс. рублей.

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