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«Зенит» проучил «Урал»

в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

ФК «Зенит, находящийся на зимних сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, провел в пятницу, 14 февраля, товарищеский матч с «Уралом», который сейчас выступает в Первой лиге отечественного футбола. Игра завершилась победой петербуржцев 3:1. Но перевернуть игру «Зениту» удалось только во втором тайме, когда на поле вышли главные силы.

Главный тренер команды «Зенит» Семак в перерыве матча поменял весь состав команды

Главный тренер команды «Зенит» Семак в перерыве матча поменял весь состав команды

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Главный тренер команды «Зенит» Семак в перерыве матча поменял весь состав команды

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Урал» ведет борьбу за возвращение в класс сильнейших. Причем под руководством тренера, хорошо знакомого петербургским поклонникам футбола. Команду из Екатеринбурга осенью возглавил Олег Шатов, когда-то выступавший за «Зенит». Он пригласил себе в помощники известного тренера Мирослава Ромащенко, долгие годы работавшего в тренерском штабе сборной России под руководством Станислава Черчесова. Так что тренерская бригада «Урала», занимающего третье место в чемпионате Первой лиги после первой части сезона,— из самых авторитетных.

В первом тайме Сергей Семак, главный тренер «Зенита», выставил на поле резервный состав, куда попал Александр Соболев, ставший лучшим бомбардиром команды на этих сборах (четыре гола). Также в числе одиннадцати игроков оказался серб Огнен Мимович, взятый на днях в аренду у турецкого «Фенербахче». Он занял место на правом фланге обороны. Новичку «Зенита» как-то с самого начала не повезло. Его «подковали», да так сильно, что пришлось выбегать на поле врачам. Потом 20-летний Мимович не мог попасть в темп игры, волновался. В итоге именно он оказался причастен к тому, что на 39-й минуте мяч влетел в ворота сине-бело-голубых. Хотя из рук вон плохо сыграла вся оборона «Зенита». Мяч в результате атаки «Урала» прилетел на дальнюю штангу, где его переправил в сетку Даниил Кузнецов, опередивший Мимовича.

Серб, впрочем, постарался сразу исправиться за допущенную ошибку — его пас под удар Александру Ерохину был почти идеальным, однако ветеран «Зенита» в падении послал мяч выше ворот. Это была едва ли не единственная атака петербуржцев в первой половине игры, которая могла привести к голу.

Ситуация на поле изменилась, только когда Семак в перерыве матча поменял весь состав команды. Сразу и прессинг «Урала» перестал работать, потому что зенитовцы из-под него выходили, и мяч оказался под контролем чемпионов России, и голы полетели в ворота представителей Первой лиги. Сначала у «Зенита» отличился Андрей Мостовой, обыгравший защитников и пославший мяч хлестким ударом в дальний угол. Затем зенитовцы «расчертили» красивую атаку с участием Лусиано и того же Мостового, которую завершил Максим Глушенков. Это был гол для эстетов. Ну и поставил точку в матче Мостовой, получивший такой пас от Глушенкова, что оставалось только отправить мяч в сетку.

«Зенит» выиграл 3:1, а соперник после перерыва даже не подходил к воротам Давила Бязрова, который сменил Дениса Адамова в воротах. Все, как говорится, встало на свои места.

После этой игры игроки «Зенита» получили три дня отпуска. Что очень приятно, особенно когда находишься на курорте. Дальше они продолжат готовиться к весенней части сезона. Первый матч сине-бело-голубые проведут в чемпионате России против ЦСКА 1 марта на «Газпром Арене».

Кирилл Легков

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