Где в Воронеже перекроют съезды с путепровода в феврале–марте

Из-за ремонта канализационного коллектора в Коминтерновском районе Воронежа в феврале–марте будут перекрывать съезды с путепровода на пересечении бульвара Победы и Московского проспекта. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

С 8:00 17 февраля до 8:00 10 марта будет запрещено движение по съезду с бульвара Победы в направлении Московского проспекта (в районе дома № 3 на бульваре Победы).

С 8:00 10 марта до 8:00 31 марта перекроют съезд с Московского проспекта в направлении улицы Маршала Жукова (в районе дома № 117В на Московском проспекте).