Гондурас намерен поставлять кофе и фрукты в Нижегородскую область

Делегация Республики Гондурас (Центральная Америка) во главе с президентом Российско-Гондурасской торгово-промышленной палаты Луисом Лопесом прибыла в Нижний Новгород с рабочим визитом. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран президент Российско-Гондурасской торгово-промышленной палаты Луис Лопес и зампредседателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин

Фото: Правительство Нижегородской области президент Российско-Гондурасской торгово-промышленной палаты Луис Лопес и зампредседателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин

Фото: Правительство Нижегородской области

Встречу с делегацией провели зампредседателя областного правительства Дмитрий Старостин, министр сельского хозяйства Николай Денисов и руководитель Торгово-промышленной палаты региона Александр Пушкин.

Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сельском хозяйстве. Гондурасская сторона заинтересована в продукции нижегородского агропромышленного комплекса и в свою очередь предложила поставки в регион фруктов, кофе, морепродуктов, молочной и мясной продукции.

Представители Гондураса посетили ряд нижегородских предприятий пищепрома, включая производство кофе, ингредиентов для пищевых производств, колбасных изделий и полуфабрикатов.

Дмитрий Старостин отметил, что товарооборот между Нижегородской областью и Гондурасом имеет большой потенциал к росту. Наибольший вес в номенклатуре экспорта из Гондураса будут иметь кофе и фрукты.

«Гондурас — потенциально интересный рынок и для наших экспортеров. Недостаточно активное взаимодействие до сегодняшнего дня связываю с тем, что многие игроки попросту не знали о возможностях, которые открываются в сотрудничестве с Тегусигальпой»,— добавил зампред нижегородского правительства.

Галина Шамберина