В результате пожара в квартире на Бухарестской погиб мужчина

Мужчина погиб в результате пожара в двухкомнатной квартире на Бухарестской, 124/56. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 14:18. Огонь охватил 12 квадратных метров площади квартиры. В 15:15 возгорание было ликвидировано силами 15 сотрудников спасательного ведомства и трех пожарных машин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что квартирный пожар на улице Пионерстроя отправил мужчину в больницу.

Дарья Астанина