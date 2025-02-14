Нижегородка получила 7,5 года колонии за гибель студента в ДТП

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор Регине Колгановой по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Как сообщили в суде, нижегородку судили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что поздним вечером 5 мая 2024 года нетрезвая 27-летняя подсудимая на автомобиле Mazda 3 при въезде на перекресток с круговым движением на Комсомольском шоссе не уступила дорогу автомобилю «Лада» и врезалась в него. В результате аварии погиб пассажир отечественного автомобиля — студент шестого курса медуниверситета.

Суд назначил нижегородке 7,5 года исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Галина Шамберина