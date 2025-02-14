Прокуратура обжалует отказ о прекращении деятельности мусорного полигона под Тольятти
Прокуратура Самарской области в кассационном порядке обжалует определение апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска прокурора о прекращении деятельности полигона «Тимофеевский». Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В 2022 году прокурор Тольятти обращался в суд с иском к ООО «Эколайн» о прекращении деятельности по приему отходов на полигон «Тимофеевский» и возложении обязанности возместить нанесенный окружающей среде вред.
Центральный районный суд исковые требования прокурора удовлетворил лишь частично — обязал организацию прекратить деятельность по приему отходов на полигон, а в удовлетворении остальной части иска отказал.
Прокуратура Тольятти обжаловала решение в апелляционном порядке, после чего решение суда первой инстанции было отменено. Новым решением исковые требования надзорного органа к «Эколайну» были оставлены без удовлетворения.
В настоящее время прокурором Самарской области внесено кассационное представление в Шестой кассационный суд общей юрисдикции об отмене судебных постановлений нижестоящих судов и направлении дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
«Доводы прокуратуры основаны на том, что земли полигона относятся к землям населенных пунктов, на которых в соответствии с требованиями федерального законодательства деятельность по сбору и размещению отходов IV класса опасности запрещена»,— пояснили в надзорном ведомстве.
Прокуратура также оспаривает вывод о законности нахождения полигона на земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования по категории – специальная деятельность, поскольку согласно решению думы Тольятти к данному виду деятельности размещение отходов не относится.
Кроме того, прокуратурой организована проверка правомерности возникновения права собственности «Эколайна» на спорные участки общей площадью более 12 га, на которых расположен полигон.