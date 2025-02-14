Прокуратура обжалует отказ о прекращении деятельности мусорного полигона под Тольятти

Прокуратура Самарской области в кассационном порядке обжалует определение апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска прокурора о прекращении деятельности полигона «Тимофеевский». Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В 2022 году прокурор Тольятти обращался в суд с иском к ООО «Эколайн» о прекращении деятельности по приему отходов на полигон «Тимофеевский» и возложении обязанности возместить нанесенный окружающей среде вред.

Центральный районный суд исковые требования прокурора удовлетворил лишь частично — обязал организацию прекратить деятельность по приему отходов на полигон, а в удовлетворении остальной части иска отказал.

Прокуратура Тольятти обжаловала решение в апелляционном порядке, после чего решение суда первой инстанции было отменено. Новым решением исковые требования надзорного органа к «Эколайну» были оставлены без удовлетворения.

В настоящее время прокурором Самарской области внесено кассационное представление в Шестой кассационный суд общей юрисдикции об отмене судебных постановлений нижестоящих судов и направлении дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

«Доводы прокуратуры основаны на том, что земли полигона относятся к землям населенных пунктов, на которых в соответствии с требованиями федерального законодательства деятельность по сбору и размещению отходов IV класса опасности запрещена»,— пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура также оспаривает вывод о законности нахождения полигона на земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования по категории – специальная деятельность, поскольку согласно решению думы Тольятти к данному виду деятельности размещение отходов не относится.

Кроме того, прокуратурой организована проверка правомерности возникновения права собственности «Эколайна» на спорные участки общей площадью более 12 га, на которых расположен полигон.

Алексей Алексеев