Жители Ижевска стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом

По итогам прошлого года жители и гости города оплатили в транспорте безналично почти 62 млн поездок. Это на 15% больше по сравнению с таким же периодом 2023 года. Рекордным по количеству оплат стал октябрь — в этом месяце жители оплатили картой более 5,7 млн своих поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такая динамика демонстрирует развитие цифровой инфраструктуры в общественном транспорте и готовность жителей использовать удобные и безопасные способы оплаты. Развитие безналичных технологий в сфере транспортных услуг является важным шагом для повышения комфорта пассажиров и оптимизации работы транспортной системы.

«Увеличение числа безналичных оплат в общественном транспорте — это результат совместной работы города и бизнеса. Мы видим, что горожане все чаще выбирают современные и удобные способы оплаты, что подтверждает доверие к нашим сервисам»,— сказал управляющий удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.

Проездной можно приобрести заранее. Покупка доступна с 25-го числа предыдущего месяца до 15-го числа текущего месяца. На следующий день после покупки можно оплачивать проезд картой в транспорте — она автоматически станет проездным билетом.