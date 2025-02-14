В Новороссийске ребенок упал в открытый люк на улице Вербовая

Видео с падением ребенка в открытый люк в Новороссийске опубликовали в социальных сетях, после чего городские власти приняли меры. О закрытии люка сообщает МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Люк был открыт на улице Вербовая, 21 до сумерек. Открытый люк не заметил ребенок, на помощь упавшей девочке подоспели очевидцы. Они же сообщили о происшествии в социальных сетях и распространили видео.

Новороссийцы потребовали незамедлительно принять меры и закрыть люк, чтобы избежать несчастных случаев. На информацию о происшествии отреагировали оперативно. Как сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска, вечером 13 февраля специалисты Южного района закрыли люк.

Алена Воробьева