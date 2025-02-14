«Томас!», «Палата бизнес-класса» и «Чистый лист»

На концертных площадках Челябинска в ближайшие семь дней пройдут выступления певицы Ирины Дубцовой, группы «Томас!», оркестров, исполняющих классическую и рок-музыку. Также состоится стендап-концерт Константина Пушкина. В театрах представят спектакли «Палата бизнес-класса», «Нос белую ночь» и «Воры, вандалы и идиоты». В кинотеатрах покажут фильмы «Чистый лист», «Екатерина Великая» и аниме «Ловцы забытых голосов».

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 15 февраля пройдет концерт пианиста-неоклассика Ильи Бешевли. Он презентует свой новый альбом INRU, а также исполнит самые популярные композиции за 12 лет музыкальной карьеры. Стоимость билета — от 1,2 тыс. до 2 тыс. руб. 6+.

Во Дворце культуры железнодорожников 17 февраля выступит команда Concord Orchestra с шоу «Человек будущего». Танцующий оркестр исполнит хиты Metallica, Linkin Park, Nightwish, Muse, Queen, Evanescence, Depeche Mode, The Rasmus, Imagine Dragons и других культовых рок-групп. Стоимость билета — от 1,6 тыс. до 3,8 тыс. руб. 12+.

Во Дворце культуры железнодорожников 18 февраля состоится концерт Neo Classic Orchestra. Оркестр исполнит композиции Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, а также саундтреки из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Сцена будет украшена 1 тыс. свечей. Стоимость билета — от 1,4 тыс. до 2,6 тыс. руб. 6+.

Во Дворце культуры железнодорожников 19 февраля выступит певица Ирина Дубцова. Артистка является победительницей «Фабрики звезд – 4», бывшей участницей группы «Девочки». На сольном концерте Ирина Дубцова исполнит песни «О нем», «Люби меня долго», «Ты знаешь, где меня искать», «Как ты? Где ты?» и другие композиции из своего репертуара. Стоимость билета — от 2 тыс. до 4,9 тыс. руб. 12+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив группы «Томас» Фото: архив группы «Томас»

В «The Бочка» 20 февраля состоится концерт челябинской рок-группы «Томас!». Коллектив выступает в честь своего 30-летия. Группа в полном составе исполнит такие песни, как «Командор», «Джин-Джак», «Комета», «Ягнята молчат», «Твоя тень». Стоимость билета — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. 18+.

В кинотеатре «Победа» 20 февраля выступит стендап-комик Константин Пушкин. Его называют «профессором российского юмора» и «тайным лидером стендапа на Руси». Константин Пушкин участвовал во множестве комедийных шоу на ТНТ и на YouTube. Он также является резидентом Stand Up Club #1. Стоимость билета — от 1 тыс. до 2,3 тыс. руб. 18+.

Во Дворце культуры железнодорожников 20 февраля пройдет концерт певца Эдуарда Изместьева. Он выступит с обновленной программой «Любовь всегда права», в которую включены хиты «Ивушки», «Голуби», «Шереметьево», «Клен», «Ты лети моя душа» и новые композиции. Стоимость билета — от 1,2 тыс. до 3,2 тыс. руб. 12+.

Спектакли

В театре драмы Наума Орлова 16 февраля покажут спектакль «Палата бизнес-класса». В одной палате лежат предприниматель и заслуженный артист-пенсионер. Несмотря на вынужденную изоляцию, бизнесмен хочет провести крупную сделку. Вместе с этим он совершит еще массу безумных поступков: спрячет любовницу в кровати пенсионера и вытолкнет ее мужа в окно. По словам автора постановки, в конце героев ждет «полный хэппи-энд». В постановке принимают участие Светлана Пермякова, Ольга Прокофьева, Георгий Мартиросян, Татьяна Васильева, Семен Стругачев и другие актеры. Стоимость билета — от 2,5 тыс. до 3,4 тыс. руб.

В Новом художественном театре 20 февраля состоится спектакль «Нос в белую ночь». Это постановка по «Петербургским повестям» Николая Гоголя. Сценография спектакля выполнена в стиле «стимпанк». По словам авторов постановки, такое решение демонстрирует превращение человека в механизм. Стоимость билета — 400 руб. 16+.

В театре-студии «Манекен» 20 и 21 февраля покажут спектакль «Воры, вандалы и идиоты». Постановка выполнена по одноименному роману Софьи Багдасаровой. Произведение рассказывает о реальных преступлениях в российских музеях, чаще всего абсурдных и смешных. Стоимость билета — 400 руб. 16+.

Выставки

В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Город мастеров». На ней представлены 200 работ челябинских школьников. Они разделены на два блока — «Сохраняя традиции» и «Современный стиль». В первом случае поделки выполнены из дерева, соломки, бересты, лозы, глины, камня и бисера, а во втором — из стекла, фольги, полиэтилена, пластика, фоамирана и других необычных материалов. Стоимость билета — 100 руб.

Кино

В кинотеатре имени Александра Пушкина 16 февраля покажут мультфильм «Ловцы забытых голосов». Девочка Асуна, живущая с постоянно работающей мамой, после школы любит забираться на скалу. Там она включает радио, которое досталось ей от умершего отца. Однажды она встречается на скале с юношей Сюном. Новый знакомый рассказывает девочке, что он прибыл из далекой страны Агартхи. Асуна решает отправиться вместе с ним в путешествие в волшебный мир. Мультфильм транслируется на японском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета — 250 руб. 18+.

В челябинских кинотеатрах 20 февраля выходит в прокат фильм «Чистый лист». Девушка Рита — школьница на грани отчисления. После смерти матери она пытается вырваться из родного дома, где отец диктует свои правила. Рита решает стать сиделкой у дочери-инвалида своей преподавательницы. Постепенно подросток превращается в осознанного взрослого, учится заботиться о себе и окружающих. Главную роль сыграла Полина Цыганова. 18+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска с 20 февраля можно посмотреть фильм «Екатерина Великая». Кинокартина посвящена биографии императрицы Екатерины II. Главные роли сыграли Анна Михалкова и Ольга Лерман. 12+.

Ольга Воробьева