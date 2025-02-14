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Компании «РусСилика» выделят 400 млн руб. субсидий из нижегородского бюджета

Правительство Нижегородской области намерено предоставить субсидии компании «РусСилика», реализующей проект по созданию производства микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Об этом говорится в пояснительной записке к февральским поправкам в региональный бюджет, внесенных губернатором в заксобрание.

Власти предлагают выделить инвестору 400 млн руб. на возмещение части затрат на реализацию инвестпроекта в рамках программы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области».

Как сообщал «Ъ-Приволжье», производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей создают в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Объем инвестиций оценивают в 16 млрд руб.

Галина Шамберина

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