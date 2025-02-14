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Жительницу Удмуртии арестовали за призыв к террористической деятельности в интернете

Суд избрал 38-летней жительнице Можги меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 12 апреля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, подсудимая обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности через социальную сеть «ВКонтакте» (ст. 205.2 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в ноябре 2024 года обвиняемая разместила негативный пост с призывом к насильственным действиям в отношении министра сельского хозяйства РФ, вызванный комментарием о повышении цен на сливочное масло. Противоправные действия были выявлены региональным УФСБ.

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