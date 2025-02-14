Новым спонсором ФК «Амкар» стала страховая компания

Футбольный клуб «Амкар Пермь» подписал соглашение с компанией «АльфаСтрахование». Как сообщает пресс-служба клуба, страховая компания станет партнером ФК в сезоне 2025 года. Подписи под документом поставили президент «Амкара» Дмитрий Мартынов и директор пермского филиала «АльфаСтрахования» Дмитрий Макеев. Логотип партнера появится на матчах команды и в соцсетях футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Компания «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Согласно официальному сайту, является одной из крупнейших страховых компаний в России. Предоставляет страховые продукты для частных лиц и корпоративных клиентов.

Напомним, в прошлом сезоне клуб не смог выполнить поставленную задачу перехода в дивизион А группы «серебро». Бюджет ФК тогда составил 130 млн руб. (на 35% ниже, чем в 2023 году). От финансирования отказался титульный спонсор — «Пермэнергосбыт» (минус 80 млн руб.), и на 50 млн руб. (до 75 млн) была сокращена субсидия из краевого бюджета.