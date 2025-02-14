Российские банки могут снизить ставки по вкладам из-за решения Центробанка

Российские банки могут снизить процентные ставки по вкладам от 0,5 до 1 п. п., предполагает заместитель президента--председателя правления ВТБ Георгий Горшков. После того как Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%, банковский рынок стабилизируется, но рост кредитования продолжит замедляться.

В пресс-релизе ВТБ отмечается, что весной у вкладчиков еще будет возможность разместить средства под 19–20% годовых. Рынок сбережений, несмотря на сезонный отток в начале года, покажет рост уже в этом месяце. Рублевый портфель средств физических лиц превысит 54 трлн руб., а общий объем сбережений приблизится к 58 трлн руб.

По прогнозам ВТБ, к концу года пассивы физических лиц достигнут рекордных 68 трлн руб., увеличившись на 11,8 трлн руб. Основным драйвером роста станут процентные доходы вкладчиков, которые в этом году составят около 9 трлн руб. Спрос будет сосредоточен на рублевых вкладах, особенно на сроки до полугода, считают аналитики.

Розничный кредитный рынок продолжит сокращаться из-за высокой стоимости фондирования для банков и жесткой риск-политики ЦБ. «По кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и "кредитная зима" будет с нами еще долго»,— добавил Георгий Горшков. ВТБ ожидает, что в 2025 году объем выданных россиянам кредитов составит порядка 9,1 трлн руб., что на 30% меньше, чем в прошлом году. Сильнее всего снизятся объемы займов наличными и ипотеки.

Подробнее о политике ЦБ — в материале «Ъ» «Ключевая ставка осталась на месте».