Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские банки могут снизить ставки по вкладам из-за решения Центробанка

Российские банки могут снизить процентные ставки по вкладам от 0,5 до 1 п. п., предполагает заместитель президента--председателя правления ВТБ Георгий Горшков. После того как Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%, банковский рынок стабилизируется, но рост кредитования продолжит замедляться.

В пресс-релизе ВТБ отмечается, что весной у вкладчиков еще будет возможность разместить средства под 19–20% годовых. Рынок сбережений, несмотря на сезонный отток в начале года, покажет рост уже в этом месяце. Рублевый портфель средств физических лиц превысит 54 трлн руб., а общий объем сбережений приблизится к 58 трлн руб.

По прогнозам ВТБ, к концу года пассивы физических лиц достигнут рекордных 68 трлн руб., увеличившись на 11,8 трлн руб. Основным драйвером роста станут процентные доходы вкладчиков, которые в этом году составят около 9 трлн руб. Спрос будет сосредоточен на рублевых вкладах, особенно на сроки до полугода, считают аналитики.

Розничный кредитный рынок продолжит сокращаться из-за высокой стоимости фондирования для банков и жесткой риск-политики ЦБ. «По кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и "кредитная зима" будет с нами еще долго»,— добавил Георгий Горшков. ВТБ ожидает, что в 2025 году объем выданных россиянам кредитов составит порядка 9,1 трлн руб., что на 30% меньше, чем в прошлом году. Сильнее всего снизятся объемы займов наличными и ипотеки.

Подробнее о политике ЦБ — в материале «Ъ» «Ключевая ставка осталась на месте».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...