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В память о павших героях

Акция в честь 80-летия Великой Победы состоялась в Ростове-на-Дону

14 февраля на Театральной площади у памятника-стелы Воинам-освободителям прошла памятно-мемориальная акция «Земля героев». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также мероприятие было посвящено 82-летию освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к мемориальному комплексу участвовали ветераны, офицеры штаба ЮВО, представители правительства Ростовской области и администрации донской столицы, общественных объединений и духовенства, юнармейцы. Павших при защите Отечества героев почтили минутой молчания. Подробности — в галерее «Ъ-Ростов».

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В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

Следующая фотография
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В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Земля героев». В 2025 году она пройдет еще в 18 городах Юга России

Фото: Василий Дерюгин

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