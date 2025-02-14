В Астрахани пойдет под суд работник электросетевой компании за травму мастера

Астраханский суд рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ), в отношении сотрудника электросетевой компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснило следствие, фигурант нарушил правила техники безопасности при производстве работ на кабельной линии. В итоге мастера ударило током и он получил тяжкие телесные повреждения. Мужчину привезли в лечебное учреждение, где медики оказали ему необходимую помощь.

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов