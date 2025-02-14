В Орске главу ветуправления уволили из-за утраты доверия
Начальник ГБУ «Орское городское управление ветеринарии» уличен в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что руководитель учреждения принял на пост ветеринара свою супругу и не уведомил работодателя о наличии личной заинтересованности в таком кадровом решении. Кроме того, он установил персональные повышающие коэффициенты, размер премии и стимулирующие выплаты своей жене.
Контрольный орган выяснил, что супруга нарушителя проштрафилась на работе и была привлечена к дисциплинарной ответственности. Но несмотря на это, жена главы ветуправления получила премию.
В связи с этим прокуратура потребовала уволить руководителя учреждения с занимаемой должности из-за утраты доверия. Она подала соответствующий иск, и суд удовлетворил требования надзорного ведомства.