Белоусов поблагодарил бойцов 150-й дивизии за взятие Дачного в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и бойцов 150-й мотострелковой дивизии.

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Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за освобождение населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики»,— сообщило Минобороны в официальном Telegram-канале.

О том, что дивизия в составе Южной группировки войск освободила населенный пункт, стало известно сегодня. Село находится западнее Курахово. Кроме того, войска заняли село Зеленое Поле, которое также находится в ДНР.