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Коммерсантъ FM
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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в нападении на полицейского американца

Мещанский районный суд Москвы отказался перевести под домашний арест гражданина США Джозефа Татера. Его оставили в СИЗО еще на один месяц, сообщает пресс-служба московских судов. Предыдущий срок ареста истекал сегодня, 14 февраля.

Господина Татера, которого задержали в Москве в августе прошлого года, обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). До задержания, по данным источника «Интерфакса», он пытался заселиться в отель Radisson Blu Olimpyiskiy без миграционной карты. При этом он вел себя агрессивно: ругался на русском и английском языках, из-за чего работники отеля вызвали полицию. Он отказался предъявить документы сотрудникам правоохранительных органов, а после, по данным следствия, напал на одного из них.

В России Джозеф Татер хотел получить политическое убежище. На суде он говорил, что его жизнь находится под угрозой в США и он не считает себя американским гражданином. Джозеф Татер не признал себя виновным в нападении на полицейского. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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