Житель Удмуртии приговорен к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков

Балезинский райсуд Удмуртии приговорил 30-летнего жителя Глазовского района к 13 годам лишения свободы за покушение на 15 эпизодов незаконного сбыта наркотиков и их хранение (ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия в августе 2024 года ранее судимый местный житель организовал сбыт наркотиков через тайники на территории Глазовского и Балезинского районов с использованием мессенджера Telegram. В ходе задержания у него были изъяты наркотики общей массой 1,37 г и 0,68 г, которые он передал знакомому. Подсудимый полностью признал свою вину.