Память героя Малой Земли майора Цезаря Куникова почтили в Новороссийске
В городе-герое в день памяти майора Цезаря Куникова возложили цветы на его могилу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Герой Советского Союза Цезарь Куников
в феврале 1943 года вместе со своим морским десантом высадился на Малую Землю. Эти действия стали ключевыми в битве за Новороссийск во время Великой Отечественной войны.
12 февраля Цезарь Куников после тяжелого ранения был эвакуирован в госпиталь Геленджика. Врачи боролись за его жизнь, но 14 февраля от полученных ранений район скончался. Прах Цезаря Куникова был перенесен в город-герой Новороссийск.
Сегодня память Героя Советского Союза в Новороссийске почтили возложением цветов на его могилу. Имя Цезаря Куникова для новороссийцев навсегда связано с подвигом десантников-малоземельцев.