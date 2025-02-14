Память героя Малой Земли майора Цезаря Куникова почтили в Новороссийске

В городе-герое в день памяти майора Цезаря Куникова возложили цветы на его могилу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Герой Советского Союза Цезарь Куников

в феврале 1943 года вместе со своим морским десантом высадился на Малую Землю. Эти действия стали ключевыми в битве за Новороссийск во время Великой Отечественной войны.

12 февраля Цезарь Куников после тяжелого ранения был эвакуирован в госпиталь Геленджика. Врачи боролись за его жизнь, но 14 февраля от полученных ранений район скончался. Прах Цезаря Куникова был перенесен в город-герой Новороссийск.

Сегодня память Героя Советского Союза в Новороссийске почтили возложением цветов на его могилу. Имя Цезаря Куникова для новороссийцев навсегда связано с подвигом десантников-малоземельцев.

Алена Воробьева