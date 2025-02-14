Al Mayadeen: «Хамас» 15 февраля освободит россиянина Труфанова

В субботу, 15 февраля, палестинское движение «Хамас», как ожидается, освободит взятого в заложники россиянина Александра Труфанова. Об этом в пятницу сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя «Бригад аль-Кудса» (военное крыло палестинского движения «Исламский джихад»).

13 февраля посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила, что Александр Труфанов жив и находится в заложниках у «Хамаса». Россиянина должны обменять на первом этапе сделки с палестинским движением, говорила она.

Александра Труфанова и его родственников взяли в заложники 7 октября 2023 года. Боевики убили его отца, но освободили мать, бабушку и его девушку по имени Сапир. Господин Труфанов трижды появлялся на кадрах, опубликованных палестинским «Исламским джихадом». Последнее видео с ним опубликовали в ноябре прошлого года. На кадрах Александр Труфанов рассказал о своем состоянии и призвал власти сосредоточиться на освобождении заложников.

В апреле 2024 года сообщалось, что в плену у «Хамаса» оставалось трое граждан России: Александр Труфанов, Александр Лобанов и Андрей Козлов. Александр Лобанов был убит. В августе прошлого года его тело нашли в подземном тоннеле на юге сектора Газа. Андрея Козлова освободили в июне.

Подробнее о сделке Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая