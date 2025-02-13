Посол Израиля: взятый в заложники «Хамасом» россиянин Труфанов жив

Посол Израиля в России Симона Гальперин рассказала, что Александр Труфанов до сих пор находится в заложниках у «Хамаса». Россиянина должны обменять на первом этапе сделки с палестинским движением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Труфанов

Фото: кадр видео @sarayaps Александр Труфанов

Фото: кадр видео @sarayaps

«Россиянин Труфанов жив, его по-прежнему должны освободить»,— сказала госпожа Гальперин ТАСС.

Александра Труфанова и его родственников взяли в заложники 7 октября 2023 года. Боевики убили его отца, но освободили мать, бабушку и его девушку по имени Сапир. Господин Труфанов трижды появлялся на кадрах, опубликованных палестинским «Исламским джихадом». Последнее видео с ним опубликовали в ноябре прошлого года. На кадрах Александр Труфанов рассказал о своем состоянии и призвал власти сосредоточиться на освобождении заложников.

В апреле 2024 года сообщалось, что в плену у «Хамаса» оставалось трое граждан России: Александр Труфанов, Александр Лобанов и Андрей Козлов. Александр Лобанов был убит. В августе прошлого года его тело нашли в подземном тоннеле на юге сектора Газа. Андрея Козлова освободили в июне.

Подробнее о сделке Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ».