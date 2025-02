«Ундервуд», спектакль «Ремарк-Дитрих» и фильм «Гранд тур»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят группа «Ундервуд», Ирина Дубцова, а также состоится концерт памяти Егора Летова. В музеях можно посетить экскурсию, посвященную Виктору Цою, и встретиться со скульптором Виктором Грачевым. В театрах — стать зрителями спектакля «Ремарк-Дитрих. Скажи, что ты меня любишь» с Евгением Цыгановым и Дарьей Мороз и постановки «Осенний роман». А в кино — посмотреть фильм «Гранд тур» об Эдварде, бросившем невесту в день свадьбы, и премьерный показ кинокартины «Все, что нам кажется светом». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 15 февраля состоится концерт «Симфонические рок-хиты Beatles, ABBA, Queen». Зрителей ждет инструментально-вокальная музыка в исполнении эстрадно-симфонического оркестра (Пермь) и солистов в сопровождении экрана и сценических спецэффектов. Музыканты исполнят, в частности, «Yesterday», «Let It Be», «I Want to Hold Your Hand» «Cant by me love» (Beatles), «Thank You For The Music», «Voulez-Vous», «Gimme! Gimme! Gimme!», «Mamma Mia» (ABBA), «We Will Rock You», «I Want to Break Free», «We Are The Champions», «The Show Must Go On» (Queen) и другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 15 февраля выступит группа «Ундервуд», которая отметит свое 30-летие. Ожидается, что это будет уникальный музыкальный вечер с атмосферным исполнением всех хитов «Ундервуда» со световым шоу. Группа известна по таким песням, как «Гагарин, я вас любила», «Это судьба», «Самая красивая девушка в мире», «Я пишу исторический роман», «Лавацца», «Очень хочется в Советский Союз» и многим другим. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.

В Ельцин-центре 16 февраля состоится концерт группы актера театра и кино Евгения Цыганова «Me4та». В марте коллективу исполняется год, за это время было дано более 15 концертов. Участники группы не относят себя к какому-либо направлению и называют свое творчество «музыкой мечты», а своих слушателей — «мечтателями». В текстах есть место и иронии, и серьезным размышлениям. Актер Евгений Цыганов известный по таким кинокартинам, как «Первый номер», «Оттепель», «Мастер и Маргарита», «Прогулка», «1993», «Питер FM» и многим другим. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

На площадке «Свобода» 16 февраля пройдет концерт памяти Егора Летова. Это был самобытный поэт и уникальный музыкант, чье творчество на протяжении долгих лет будоражит умы и сердца нескольких поколений слушателей. В программе — как самые любимые и известные, так и достаточно редкие композиции, которые прозвучат в исполнении таких групп, как «Алая лента», «УзелЪ», «Кошмары Гагарина», «КНЖЛ», «В Диапазоне», «ЕСЛИ!?» и «Ансамбль нестандартного панка МаТ». Стоимость билета — 400 руб.

На сцене Дворца молодежи 20 февраля выступит Ирина Дубцова — поэт, композитор и певица. Исполнительница известна по таким песням, как «Люби меня долго», «Кому, зачем?», «О нем», «Тянет», «Ты знаешь, где меня искать» и многим другим. Помимо этого, в программе прозвучат новые композиции. Стоимость билета на концерт — от 2,2 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 21 февраля выступят трио Кирилла Кирпичева и Юлия Дьячковская с программой «Бродвей 1920-х». Зрители услышат плавные и мелодичные джазовые баллады и бродвейские песни, звуки концерта перенесут на 100 лет назад. В составе музыкантов: Павел Стародубцев (рояль), Виктор Дюдяев (контрабас), Кирилл Кирпичев (барабаны) и Юлия Дьячковская (вокал). Стоимость билета — 800 руб.

На сцене Уральского государственного театра эстрады 21 февраля представят новый концерт «ROCK-трибьют». Артисты театра исполнят хиты AC/DC, Linkin Park, KoRn, Aerosmith, Nirvana и многих других групп. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выставки

В Ельцин-центре 15 февраля состоится экскурсия из цикла «Люди в обстоятельствах», посвященная Виктору Цою. Понять биографию культового музыканта вне контекста развития рок-музыки в СССР не представляется возможным. На экскурсии расскажут, как культурные и социальные трансформации «перестройки» отразились на жизненном и профессиональном пути Виктора Цоя, почему его называют «последним героем современного мифа», а интерес к его личности не угасает и сегодня. Стоимость билета на экскурсию — 450 руб.

В Музее андеграунда 18 февраля пройдет лекция философа и киноведа Михаила Витушко по фильму Дерека Джармена «Караваджо». В кинокартине режиссер не только рассказывает биографию мастера, но и исследует его творческий процесс, философию и влияние на искусство через уникальные визуальные и стилистические приемы. Встреча посвящена тому, как Джармен использует киноязык для передачи художественного мира Караваджо, создавая новый способ восприятия его живописи через экран. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 20 февраля, в день открытия выставки, состоится творческая встреча с современным петербургским скульптором Виктором Грачевым, работающим в жанре нефигуративной скульптуры. Образный язык художника базируется на восприятии скульптурного объема как геометрической формы. В его работах чувствуется влияние Геннадия Зубкова — последователя авангардных идей Павла Филонова и его ученика Виктора Стерлигова. В произведениях нет традиционной передачи натуры, это скорее не предметы, а их «идеи», представляющие их воображаемые и в то же время остро характерные черты. Стоимость полного билета — 400 руб.

Спектакли

В киноконцертном театре «Космос» 15 февраля покажут спектакль «Ремарк-Дитрих. Скажи, что ты меня любишь». Это концерт в письмах, повествующий о великой истории любви XX века между немецким писателем Эрихом Марией Ремарком и американской дивой Марлен Дитрих. Вечер покажет зрителю историю преодолений, радостей и надежд тех, чьи отношения были полны страсти и противоречий. В главных ролях: Евгений Цыганов и Дарья Мороз. Специально сочиненную музыку к спектаклю исполнит Петр Дранга и DYP Orchestra. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 18 февраля покажут спектакль «Осенний роман», поставленный режиссером Кириллом Вытоптовым по рассказам Ивана Бунина из цикла «Темные аллеи». В произведениях цикла любовь изображена в различных образах — от роковой и трагической до страстной и всепрощающей. Эти глубокие и искренние истории затрагивают сердце, вызывая смешанные чувства радости, грусти и восторга. В спектакле задействованы актеры театра и кино: Игорь Петренко, Кристина Бродская, Анастасия Стежко, Петр Красилов, Александр Ратников/Дмитрий Исаев/Артем Мосин-Щепачев и Наталья Чернявская. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

На Театральной платформе «В Центре» 20 и 21 февраля покажут новый спектакль «О’Генри! О счастье!», созданный по рассказам писателя О.Генри. Часто людям не хватает той эпохи, когда, кажется, все были добрее. Спектакль, поставленный в Ельцин-центре, добрый и очень светлый. Герои попадают в сложные ситуации, но благодаря внутренним человеческим качествам всегда выходят из положения. Так и должно происходить в сказке — или в прошлом, кажущемся прекрасным, затянутым туманом с желтыми фонарями и тихим джазом, льющимся из окна дома, где никто не спит. Стоимость билета — 800 руб.

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 21 февраля покажут спектакль «Баядера». В главной роли — Одетта Даримонд, ради которой выйти в свет готов даже загадочный затворник Раджами. Он наследный принц Лагора, а знакомство с ним — заветная мечта Мариетты, супруги крупного бизнесмена Луи-Филиппа. Познакомить страждущих с принцем, а самому Раджами жениться на прекрасной баядере готов помочь эксцентричный журналист Наполеон, если ему не помешают «очковая змея» или «пятнистый тигр». Иначе история может закончиться непредвиденным образом. Стоимость билета — от 500 руб.

Кино

В Ельцин-центре с 14 по 19 февраля показывают фильм Мигел Гомиш «Гранд тур» с русскими субтитрами. В центре сюжета — британский госслужащий Эдвард, который внезапно бросает свою невесту Молли в день свадьбы. Будучи один, он отправляется в путешествие, предаваясь меланхолии и размышлениям о смысле жизни. Но девушка решительно намерена выйти замуж и отправляется за ним. За кинокартину «Гранд тур» Могил Гомиш стал победителем Каннского кинофестиваля 2024 года в номинации «лучшая режиссерская работа». Показ фильма осуществляется на португальском, английском, вьетнамском, французском, японском, испанском и китайском языках. Стоимость билета — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 16 февраля покажут премьеру — фильм Паял Кападия «Все, что нам кажется светом» на языке оригинала (английский, немецкий, хинди) с русскими субтитрами. По сюжету, соседки по квартире Прабха и Ану живут в Мумбае. Они, образованные и финансово независимые, вынуждены идти против общества, для которого они — всего лишь женщины. Прабху выдали замуж «вслепую» совсем юной, ее муж давно уехал на заработки в Европу и не общается с ней. Она одинока, но формальное замужество не дает ей возможности построить личную жизнь. Более юная Ану пытается отказаться от выбранного родителями жениха, потому что у нее уже есть возлюбленный, принадлежащий другой касте и религии. Стоимость билета — 350 руб.

В Доме кино 20 февраля покажут избранные работы участников фестиваля «Кинопроба». В программе, в том числе: игровые фильмы Пу Ци Жуна «Мальчик из деревни» Тыныстана Темиржана «Ромео», Анны Фрадкиной «Условные рефлексы», мультфильм Ольги Титовой «Носки для звезды», а также неигровой Шерзода Назарова и Адхамжона Абдурахмонова «Вы чье, старичье». Вход на показ фильмов свободный, по предварительной регистрации.

Подготовила Анастасия Таначева