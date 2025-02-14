Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В прикамских магазинах сети «Светофор» нашли 416 кг просроченной продукции

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружило 416 кг просроченных продуктов в магазинах «Светофор». Как сообщает пресс-служба ведомства, в торговой сети несвоевременно гасят ветеринарные сопроводительные документы на входящую продукцию. Кроме этого, имеются факты оформления документов на корма для животных с истекшим сроком годности.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

С 3 февраля 2025 года, в связи с систематическими нарушениями требований ветеринарного законодательства, краевым Россельхознадзором в отношении 53 магазинов сети «Светофор» начато проведение внеплановой выездной проверки. На сегодняшний день сотрудниками проверено 15 магазинов, в том числе в Перми, Нытве, Чусовом, Орде, Култаево и Октябрьском. В семи магазинах обнаружено 18 наименований продукции общим весом 416,1 кг с истекшим сроком годности, без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Данный товар снят с реализации и помещен на изолированное ответственное хранение до момента утилизации. Среди некачественных продуктов выявлены рыба, свиное мясо, масло, полуфабрикаты из индейки.

На прошлой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми и Кунгуре приостановлена деятельность магазинов сети «Светофор». Ранее Роспотребнадзор проводил проверку в отношении компании «Торгсервис 59», управляющей магазинами по нескольким адресам. Ведомство выявило нарушения санитарных требований, включая некачественное мытье и обработку инвентаря и оборудования, недобросовестную уборку помещения фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...