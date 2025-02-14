В прикамских магазинах сети «Светофор» нашли 416 кг просроченной продукции

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружило 416 кг просроченных продуктов в магазинах «Светофор». Как сообщает пресс-служба ведомства, в торговой сети несвоевременно гасят ветеринарные сопроводительные документы на входящую продукцию. Кроме этого, имеются факты оформления документов на корма для животных с истекшим сроком годности.

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С 3 февраля 2025 года, в связи с систематическими нарушениями требований ветеринарного законодательства, краевым Россельхознадзором в отношении 53 магазинов сети «Светофор» начато проведение внеплановой выездной проверки. На сегодняшний день сотрудниками проверено 15 магазинов, в том числе в Перми, Нытве, Чусовом, Орде, Култаево и Октябрьском. В семи магазинах обнаружено 18 наименований продукции общим весом 416,1 кг с истекшим сроком годности, без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Данный товар снят с реализации и помещен на изолированное ответственное хранение до момента утилизации. Среди некачественных продуктов выявлены рыба, свиное мясо, масло, полуфабрикаты из индейки.

На прошлой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми и Кунгуре приостановлена деятельность магазинов сети «Светофор». Ранее Роспотребнадзор проводил проверку в отношении компании «Торгсервис 59», управляющей магазинами по нескольким адресам. Ведомство выявило нарушения санитарных требований, включая некачественное мытье и обработку инвентаря и оборудования, недобросовестную уборку помещения фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками.