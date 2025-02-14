Аэропорт Перми остановил работу из-за выкатившегося за пределы полосы самолета

Пресс-служба пермского аэропорта Большое Савино сообщила о временном закрытии воздушной гавани. Аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы из-за того, что как самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП).

Из-за происшествия два рейса отправлены на запасные аэродромы. Рейс 1202 отправлен в Екатеринбург, рейс 573 — в Ижевск. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, речь идет о рейсе «Аэрофлота» из столичного Шереметьево и из Ижевска в Пермь компании «ЮВТ Аэро». О пострадавших не сообщается. Время открытия аэропорта будет оглашено позже. В Росавиации происшествие не комментировали.