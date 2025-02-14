На 29% снизилось число обращений по правам потребителей в Удмуртии в 2024 году

Почти 4 тыс. обращений по вопросам защиты прав потребителей поступило Управление Роспотребнадзора по Удмуртии в 2024 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, это на 29% меньше, чем в 2023 году. Тогда было зафиксировано 3 тыс. обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Больше всего обращений касается сферы розничной торговли — 53,4%, из которых 23% – дистанционное приобретение товаров. Самые частые причины претензий – нарушение сроков доставки, возврата и списания денежных средств.

В 2024 году рост обращений отмечен в медицинских (77%), образовательных (48%), финансовых – на 39% и транспортных услугах (18%). Также в 3,5 раза увеличилось количество обращений в сфере культурно-развлекательных мероприятий, в 2,6 раз при оказании туристических услуг.

Реже всего жители Удмуртии обращались по вопросам защиты в сфере жилищно-коммунальных услуг и бытового обслуживания.

Всего за 2024 года было составлено 156 протоколов об административных правонарушениях и объявлено 326 предостережений. Потребителям присуждено в сумме около 2,4 млн руб., в том числе 96 тыс. руб. направлено на компенсацию морального вреда. В досудебном порядке гражданам вернули 1,2 млн руб.