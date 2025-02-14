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Пассажир троллейбуса пострадал после ДТП со снегоуборочной техникой на Невском

Полиция проводит проверку после ДТП в Центральном районе Петербурга, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса. Дорожный инцидент с участием общественного транспорта произошел накануне, 13 февраля, в 10:30 у дома 64 по Невскому проспекту.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 63-летний водитель, управляя снегоуборочным «КамАЗом», при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге троллейбусом.

В результате ДТП 16-летний пассажир троллейбуса получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Также в полиции выяснили, что водитель спецтехники за последний год десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В настоящий момент все подробности произошедшего уточняются, отметили в главке полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура добилась компенсации для пенсионерки, чью ногу зажало дверью автобуса на проспекте Большевиков.

Андрей Цедрик

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