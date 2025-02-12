Прокуратура добилась компенсации для пенсионерки, чью ногу зажало дверью автобуса

Утром 9 марта 2024 года на остановке у дома 1 по проспекту Большевиков во время посадки в автобус пенсионерке зажало ногу дверью, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры. Водитель не обратил на это внимание и поехал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Пожилую протащило по дороге за автобусом около ста метров. Только после этого шофер решил остановиться. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали множественные ушибы.

Прокуратура направила иск в суд о взыскании с организации-перевозчика в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами, в пользу петербурженки выплатили 50 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пенсионерке из Пушкина выплатили 150 тыс. после падения при посадке в автобус.

Андрей Маркелов