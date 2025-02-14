Сотрудники ДПС в Сочи помогли автомобилистке с сильным болевым синдромом

В Лазаревском районе Сочи два сотрудника спецроты ДПС помогли девушке с сильным болевым синдромом. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инцидент произошел в пробке. Полицейские заметили, что водитель автомобиля «Ниссан» испытывает серьезное недомогание. При общении с правоохранительными органами девушка рассказала о внезапной боли, из-за которой у нее отнимались рука и нога.

Сотрудники ДПС пересадили пострадавшую в патрульный автомобиль и доставили ее в ближайшую медицинское учреждение, где ей оказали помощь. После снятия болевого синдрома автоинспекторы сопроводили девушку обратно к ее автомобилю.

Мария Удовик